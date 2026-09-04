O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), assinou o decreto que determina o fim dos carnês físicos para o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), Taxa de Coleta de Lixo e contribuição de iluminação pública.

Publicada na quinta-feira (3) no Diário Oficial Municipal, a medida determina que as cobranças sejam disponibilizadas apenas por meio digital.

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