04 de setembro de 2026
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TECNOLOGIA

SJC abandona carnês e cobrança de IPTU passa a ser apenas online

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Prefeitura não emitirá carnês físicos para IPTU, taxa de lixo e iluminação
Prefeitura não emitirá carnês físicos para IPTU, taxa de lixo e iluminação

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), assinou o decreto que determina o fim dos carnês físicos para o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), Taxa de Coleta de Lixo e contribuição de iluminação pública.

Publicada na quinta-feira (3) no Diário Oficial Municipal, a medida determina que as cobranças sejam disponibilizadas apenas por meio digital.

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Como acessar

Os documentos poderão ser acessados pelo site oficial da Prefeitura utilizando a inscrição imobiliária do imóvel, o CPF ou o CNPJ de cadastro.  A cobrança poderá ser enviada por e-mail, aplicativos de mensagens ou retirada em totens de atendimento público.

Quem tem dificuldade no uso de ferramentas digitais ou não possui acesso à internet deverá comparecer a um posto de atendimento da Prefeitura.

A medida passa a valer no exercício de 2027.

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