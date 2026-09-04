A Prefeitura de Caçapava anunciou a abertura de concurso público para contratação de 51 profissionais entre agentes de apoio escolar, orientadores pedagógicos e professores de diferentes disciplinas. Os salários variam de R$ 1.858,14 a R$ 6.871,92. As inscrições estão abertas até 5 de outubro pelo site da organizadora, a Avança SP
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Vagas e remuneração
O Edital nº 01/2026 destina-se ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva principalmente para a rede municipal de ensino, englobando funções de níveis médio e superior.
Para candidatos com nível médio, as vagas são na função de agente de apoio escolar. Já para quem tem nível superior completo, as oportunidades contemplam os cargos de orientador pedagógico, professor I em educação especial, educação infantil, ensino fundamental e substituto, além de professor II de português e cadastro reserva para disciplinas como artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês e matemática.
Os salários oferecidos variam de R$ 1.858,14 a R$ 6.871,92, correspondentes a jornadas de trabalho entre 18 e 40 horas semanais, além do acréscimo de benefícios como vale-alimentação de R$ 1.000 e vale-transporte.
Inscrições e provas
As inscrições devem ser realizadas pelo site da organizadora, até 5 de outubro de 2026, mediante taxa de R$ 75,00 para o cargo de nível médio e de R$ 94,00 para as carreiras de nível superior.
O prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição encerra-se em 8 de setembro de 2026, sendo voltado a doadores de sangue ou de medula óssea, doadoras de leite materno, mesários e inscritos no CadÚnico.
A avaliação dos candidatos ocorrerá no dia 6 de dezembro de 2026, por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório com questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos. Para os cargos de nível superior, haverá também uma etapa complementar de avaliação de títulos.