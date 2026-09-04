A Prefeitura de Caçapava anunciou a abertura de concurso público para contratação de 51 profissionais entre agentes de apoio escolar, orientadores pedagógicos e professores de diferentes disciplinas. Os salários variam de R$ 1.858,14 a R$ 6.871,92. As inscrições estão abertas até 5 de outubro pelo site da organizadora, a Avança SP

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas e remuneração

O Edital nº 01/2026 destina-se ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva principalmente para a rede municipal de ensino, englobando funções de níveis médio e superior.