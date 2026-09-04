Um acidente envolvendo um carro e uma capivara no km 34 da Rodovia dos Tamoios (SP-099) mobilizou equipes operacionais da Concessionária Tamoios e da Polícia Militar Rodoviária na madrugada desta sexta-feira (4). A ocorrência de atropelamento foi registrada por volta das 2h38, no sentido norte, no trecho de Jambeiro.

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Segundo o relato do motorista de um SUV Toyota Cross, ele trafegava pela faixa 1 de rolamento quando foi surpreendido pela capivara sobre a pista, não conseguindo desviar sem atingir o animal.