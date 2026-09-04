Um acidente envolvendo um carro e uma capivara no km 34 da Rodovia dos Tamoios (SP-099) mobilizou equipes operacionais da Concessionária Tamoios e da Polícia Militar Rodoviária na madrugada desta sexta-feira (4). A ocorrência de atropelamento foi registrada por volta das 2h38, no sentido norte, no trecho de Jambeiro.
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Segundo o relato do motorista de um SUV Toyota Cross, ele trafegava pela faixa 1 de rolamento quando foi surpreendido pela capivara sobre a pista, não conseguindo desviar sem atingir o animal.
Apesar do impacto, o condutor e os passageiros do veículo saíram ilesos. O serviço da seguradora do veículo foi acionado para a retirada do automóvel e os ocupantes prosseguiram viagem de táxi.
O condutor dirigiu-se à base da PMRv (Polícia Militar Rodoviária) para registrar a ocorrência, e equipes de inspeção da concessionária foram deslocadas até o trecho indicado para uma varredura na pista e para garantir a segurança dos demais motoristas.
O relatório da Artesp não informou o estado do animal após a colisão. O tráfego no local não sofreu interdições e seguiu sem congestionamentos.