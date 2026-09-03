O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou, em uma proposta de delação premiada, que os R$ 5 milhões doados às campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022 teriam origem em uma negociação de propina.

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Segundo o relato, R$ 3 milhões foram destinados à campanha de Bolsonaro e R$ 2 milhões à de Tarcísio, como parte de um suposto acordo para garantir a continuidade do Credcesta no governo de São Paulo.