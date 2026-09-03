Embora a Câmara de Taubaté tenha rejeitado as contas de 2018 e 2019 do ex-prefeito Ortiz Junior (Republicanos), a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que não ficou configurada inelegibilidade e não contestou o pedido de registro de candidatura de Ortiz a deputado estadual.

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Em parecer emitido nessa quarta-feira (2), a Procuradoria ressaltou que, com base na Lei da Ficha Limpa, para que seja configurada "inelegibilidade, é imprescindível que as contas tenham sido rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa".