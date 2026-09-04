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O edital para a contratação das câmeras de monitoramento do programa Muralha Paulista para o Vale do Paraíba segue ser data para ser republicado.

O processo foi suspenso no final de novembro do ano passado, com previsão de que fosse retomado em janeiro de 2026, mas a data não se confirmou.

Após sucessivos atrasos desde 2023, a Agemvale (Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) havia publicado o edital das câmeras em 5 de setembro de 2025, para contratar 350 câmeras de monitoramento para cobrir todas as cidades do Vale.

Capital da violência no interior do estado, o Vale será a primeira região de São Paulo a receber o “cinturão eletrônico” de câmeras de vigilância em todas as cidades. Os equipamentos serão conectados ao sistema Muralha Paulista do governo estadual.