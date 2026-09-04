Muralha sem câmeras.
O edital para a contratação das câmeras de monitoramento do programa Muralha Paulista para o Vale do Paraíba segue ser data para ser republicado.
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O processo foi suspenso no final de novembro do ano passado, com previsão de que fosse retomado em janeiro de 2026, mas a data não se confirmou.
Após sucessivos atrasos desde 2023, a Agemvale (Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) havia publicado o edital das câmeras em 5 de setembro de 2025, para contratar 350 câmeras de monitoramento para cobrir todas as cidades do Vale.
Capital da violência no interior do estado, o Vale será a primeira região de São Paulo a receber o “cinturão eletrônico” de câmeras de vigilância em todas as cidades. Os equipamentos serão conectados ao sistema Muralha Paulista do governo estadual.
A instalação é parte da promessa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição, de fazer do Vale um modelo para o estado.
O edital foi suspenso por determinação de Maxwell Borges de Moura Vieira, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) em 24 de novembro de 2025.
Na ocasião, a licitação foi suspensa por conta da “existência de Processos de Medida Cautelar apresentados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”.
Câmeras do Muralha Paulista
Durante agenda oficial em São José dos Campos, em 19 de junho, o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), disse que a publicação do edital é um compromisso do governo estadual.
“A Agemvale passou para a secretaria [SSP], teve problemas nos editais, e esse é um compromisso nosso. O objetivo é reduzir a criminalidade, e ainda bem que os resultados têm sido positivos para todo o Vale, em especial para São José e para a região aqui mais próxima da região de São José”, disse Felicio na ocasião. Ele não informou qual o novo prazo para a republicação do edital.
Procurada, a Agemvale informou que o programa será executado em parceria com a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), responsável pela contratação e implantação da solução.
OVALE apurou que o edital continua em reavaliação no âmbito da pasta estadual da segurança pública.
Violência
Durante a passagem por São José, Felicio admitiu que a segurança pública ainda tem problemas nas cidades do Circuito da Fé e do Vale Histórico, “até pela proximidade com o Rio de Janeiro”, além de algumas cidades do Litoral Norte.
“Nós temos trabalhado. A grande maioria das 39 cidades já têm convênio com a Muralha. Eu tive agora em Cruzeiro e eles já caíram muito os homicídios. Eles têm uma central de monitoramento já interligada na Muralha Paulista, ou seja, com a inteligência necessária para ajudar a combater também os crimes e dar informação para nossa polícia”, afirmou o vice-governador.
“A gente vem avançando na segurança. Contratamos 17 mil novos homens e mulheres para as forças de segurança, para a Polícia Militar, 400 novos delegados, o maior concurso de delegados da história, e estamos encaminhando também para o Vale do Paraíba”, completou.