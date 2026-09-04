A Via Dutra e a Rio-Santos devem receber cerca de 1,6 milhão de veículos durante o feriado de 7 de setembro. A previsão é da concessionária RioSP, que alerta para os períodos de maior movimento entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7).

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Tráfego intenso

Na Dutra, são esperados aproximadamente 1,36 milhão de veículos. O maior fluxo na saída deve ocorrer na sexta-feira, entre 14h e 17h, quando a estimativa é de 333,7 mil veículos. No sábado (5), o pico deve ocorrer entre 10h e 12h. Na volta do feriado, na segunda-feira (7), cerca de 316,6 mil veículos devem passar pela rodovia, com maior movimento entre 13h e 17h.