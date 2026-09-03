A família de Miguel, de 3 anos, pede ajuda para conseguir a realização de uma broncoscopia e uma possível transferência hospitalar em São José dos Campos. A criança está internada há 37 dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), permanece intubada e sedada e, segundo a mãe, Priscila Nogueira Bueno, aguarda o exame pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

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O pedido foi divulgado por Priscila, que é pastora e mãe de Miguel, nas redes sociais. Em uma publicação, ela afirma que a criança precisa do procedimento com urgência para que os médicos possam avaliar melhor as vias respiratórias e definir os próximos passos do tratamento.