A família de Miguel, de 3 anos, pede ajuda para conseguir a realização de uma broncoscopia e uma possível transferência hospitalar em São José dos Campos. A criança está internada há 37 dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), permanece intubada e sedada e, segundo a mãe, Priscila Nogueira Bueno, aguarda o exame pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
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O pedido foi divulgado por Priscila, que é pastora e mãe de Miguel, nas redes sociais. Em uma publicação, ela afirma que a criança precisa do procedimento com urgência para que os médicos possam avaliar melhor as vias respiratórias e definir os próximos passos do tratamento.
Segundo o relato da família, o quadro começou após Miguel apresentar pneumonia acompanhada por uma infecção bacteriana. A criança precisou ser intubada e permaneceu 22 dias na UTI. Depois de receber alta, voltou para casa, mas ficou apenas dois dias com a família antes de apresentar uma nova piora.
Miguel precisou retornar ao hospital e foi novamente intubado após a identificação de outra bactéria, descrita pela mãe como forte e agressiva.
Família busca broncoscopia
De acordo com Priscila, a broncoscopia é considerada necessária pela equipe médica para avaliar a laringe e as vias respiratórias e auxiliar na definição do tratamento. O procedimento, segundo a família, não é realizado na unidade onde Miguel está internado.
A mãe afirma que o exame depende de uma vaga na rede pública e que a família tenta conseguir uma transferência para outra unidade onde o procedimento possa ser realizado.
Priscila também relata ter buscado alternativas para fazer o exame de forma particular e procurado representantes do poder público para tentar acelerar a transferência, mas, até o momento, não teria conseguido uma solução.
Miguel tem Síndrome de Down. Segundo a mãe, a permanência prolongada com intubação aumenta a preocupação da família diante das possíveis complicações.
Nova complicação preocupa família
Nos últimos dias, conforme o relato de Priscila, os médicos identificaram ainda a presença de um fungo no sangue. A situação teria exigido cuidados adicionais, incluindo higienização, troca de acessos e equipamentos e a realização de novos exames.
Diante do quadro, a família reforçou o pedido para que o caso chegue às autoridades responsáveis e consiga uma resposta para a realização do procedimento e eventual transferência hospitalar.
“Não estamos pedindo privilégio. Estamos pedindo urgência”, afirmou Priscila na publicação.
Em outro trecho do apelo, a mãe diz que cada dia é importante para o filho e pede que a história seja compartilhada nas redes sociais para alcançar pessoas que possam ajudar.
“Hoje são 37 dias de UTI. E eu só quero uma coisa: que meu filho tenha a oportunidade de continuar lutando”, escreveu.
A família continua mobilizada para tentar viabilizar o atendimento e pede que o caso seja encaminhado a quem possa contribuir para a solução.
Contato da mãe: @priscilanogueirabueno