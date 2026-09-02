Familiares e amigos se despedem nesta quinta-feira (3) de Jussiara Ferreira dos Santos, vítima de feminicídio ocorrido no último sábado (29). O sepultamento está marcado para as 8h30, no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

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O crime aconteceu em Samambaia, no Distrito Federal, e tem como principal suspeito o ex-marido da vítima, João Alberto Mesquita da Silva, de 44 anos. Ele foi preso em flagrante no sábado, após atacar Jussiara com uma faca.

Mulher é presa suspeita de ajudar no ataque