O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nas águas do Rio Vermelho, na manhã desta terça-feira (1º). A vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo, e o caso foi encaminhado às autoridades como morte suspeita ou possível homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O cadáver foi localizado em Rondonópolis, no Mato Grosso, durante as buscas realizadas por equipes de mergulhadores e socorristas do Corpo de Bombeiros. Uma das principais pistas para a identificação é uma tatuagem em um dos braços da vítima, que poderá ajudar no reconhecimento por familiares.
Perícia vai investigar origem das perfurações
Durante a análise inicial, os peritos identificaram perfurações no corpo, mas ainda não determinaram a causa dos ferimentos. Segundo as informações preliminares, não foi possível confirmar se as marcas foram provocadas por disparos de arma de fogo ou por instrumentos perfurocortantes.
A definição deverá ocorrer após a realização de exames e a elaboração dos laudos periciais. O resultado também será importante para esclarecer como o homem morreu e se houve participação de terceiros.
Corpo estava em avançado estado de decomposição
As primeiras avaliações apontam que o cadáver apresentava sinais avançados de decomposição e já se encontrava na chamada fase gasosa.
A condição indica que o corpo pode ter permanecido submerso ou boiando no rio por alguns dias. No entanto, a estimativa precisa do intervalo entre a morte e a localização do cadáver dependerá dos exames complementares realizados pela perícia.
Pescador acionou os Bombeiros
As buscas pelo homem começaram no domingo (30), depois que um pescador relatou ao Corpo de Bombeiros ter visto um possível corpo à deriva no rio nas primeiras horas da manhã.
As equipes realizaram operações de varredura na região até localizar o cadáver na terça-feira (1º).
Polícia Civil investiga o caso
Após a retirada do corpo da água, o local foi isolado para o trabalho da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O cadáver foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil ficará responsável pela investigação. Entre os objetivos estão esclarecer a identidade da vítima, determinar a causa da morte e apurar as circunstâncias que levaram o corpo a ser encontrado no Rio Vermelho.
Até o momento, não havia confirmação sobre a identidade do homem, nem sobre a autoria ou a motivação de uma eventual morte criminosa.