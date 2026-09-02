O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nas águas do Rio Vermelho, na manhã desta terça-feira (1º). A vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo, e o caso foi encaminhado às autoridades como morte suspeita ou possível homicídio.

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O cadáver foi localizado em Rondonópolis, no Mato Grosso, durante as buscas realizadas por equipes de mergulhadores e socorristas do Corpo de Bombeiros. Uma das principais pistas para a identificação é uma tatuagem em um dos braços da vítima, que poderá ajudar no reconhecimento por familiares.

Perícia vai investigar origem das perfurações