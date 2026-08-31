O vocalista do Bring Me The Horizon, Oli Sykes, encontrou no litoral de São Paulo um lugar para desacelerar a rotina de estrela do rock. Aos 39 anos, o músico inglês mora atualmente em Ubatuba, no Litoral Norte, e afirma que tem passado cada vez mais tempo no Brasil, país onde vive com a esposa, a modelo e cantora brasileira Alissa Salls.

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A mudança de estilo de vida ganhou força durante a pandemia, quando Sykes passou um longo período no Brasil. Desde então, a relação com o país se intensificou. Com a chegada dos filhos gêmeos, em julho de 2025, o cantor passou a considerar ainda mais importante a tranquilidade encontrada no litoral paulista para a vida em família.