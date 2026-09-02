02 de setembro de 2026
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MORTE

Encontrado morto em kitnet na região é identificado pela polícia

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi encontrado morto
Homem foi encontrado morto

Um homem de 47 anos foi encontrado morto em uma kitnet no bairro Residencial Maricá, em Pindamonhangaba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos perceberam um forte odor vindo do imóvel onde morava Paulo Marcio Cuba Pereira e entraram em contato com a filha dele.

A Polícia Militar e o Samu foram acionados. No local, a equipe de atendimento constatou a morte. Os policiais permaneceram na área para preservação até a chegada da perícia.

A Polícia Científica realizou os trabalhos no imóvel e, posteriormente, o corpo foi removido por uma funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Taubaté, onde serão realizados exames para determinar a causa da morte.

De acordo com o registro policial, havia dois boletins de ocorrência recentes envolvendo Paulo Marcio. Em um deles, ele aparecia como autor de uma ocorrência e, em outro, estava registrado como desaparecido.

A Polícia Civil deve aguardar os resultados dos exames periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.

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