Um homem de 47 anos foi encontrado morto em uma kitnet no bairro Residencial Maricá, em Pindamonhangaba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos perceberam um forte odor vindo do imóvel onde morava Paulo Marcio Cuba Pereira e entraram em contato com a filha dele.

A Polícia Militar e o Samu foram acionados. No local, a equipe de atendimento constatou a morte. Os policiais permaneceram na área para preservação até a chegada da perícia.