Uma mulher de 19 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos e denunciou o companheiro por uma série de agressões, ameaças e perseguições. Segundo o boletim de ocorrência, ela também relatou que o homem tentou retirar à força o filho do casal de sua companhia.

O caso foi registrado como violência doméstica, perseguição, ameaça e vias de fato.

De acordo com o relato feito à Polícia Civil, a vítima afirmou que vinha sendo perseguida reiteradamente pelo companheiro, Fabrício Alexandro da Silva, de 38 anos, com quem morava. Ela disse ainda ter sido ameaçada de morte e agredida com socos na região dos braços.