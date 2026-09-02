Uma mulher de 19 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos e denunciou o companheiro por uma série de agressões, ameaças e perseguições. Segundo o boletim de ocorrência, ela também relatou que o homem tentou retirar à força o filho do casal de sua companhia.
O caso foi registrado como violência doméstica, perseguição, ameaça e vias de fato.
De acordo com o relato feito à Polícia Civil, a vítima afirmou que vinha sendo perseguida reiteradamente pelo companheiro, Fabrício Alexandro da Silva, de 38 anos, com quem morava. Ela disse ainda ter sido ameaçada de morte e agredida com socos na região dos braços.
A mãe da jovem também teria sido ameaçada pelo investigado.
A Polícia Militar foi acionada e seguiu até um endereço na região da Cidade Morumbi. Quando os agentes chegaram, segundo o registro policial, o suspeito já havia deixado o local.
Posteriormente, a vítima acompanhou os policiais até a residência que dividia com o companheiro para retirar pertences pessoais. Durante a ação, foram encontrados e apreendidos um facão, um simulacro de arma de fogo e uma munição calibre .38, que, de acordo com o boletim, estariam relacionados ao investigado.
As partes foram encaminhadas à DDM, onde a ocorrência foi formalizada.
A mulher solicitou à Polícia Civil medida protetiva de urgência contra o companheiro. O caso segue sob investigação e será analisado pela autoridade policial.