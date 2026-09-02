02 de setembro de 2026
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MORTE

Frentista de Aparecida morre aos 41 anos e abala clientes

Por Leandro Vaz | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jocélio Izidio da Silva
Jocélio Izidio da Silva

Jocélio Izidio da Silva morreu nesta quarta-feira (2), aos 41 anos. Funcionário do Posto Arco-Íris, localizado na Rodovia Presidente Dutra, em Aparecida, ele recebeu diversas homenagens de colegas, amigos e clientes nas redes sociais.

O próprio estabelecimento publicou uma nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares e amigos. Nas mensagens deixadas na publicação, Jocélio foi lembrado principalmente pela simpatia, educação e pelo bom relacionamento com as pessoas que frequentavam o posto.

“O melhor do posto fará muita falta. Minhas condolências aos familiares”, escreveu um cliente. Outra pessoa que trabalhou com Jocélio destacou que ele era “super gente fina, educado e simpático”. Também houve manifestações de familiares, que ressaltaram a saudade deixada pela perda.

O velório aconteceu na Igreja Matriz Sant’Ana, em Roseira. 

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

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