Prorrogação
A Prefeitura de Taubaté prorrogou até 30 de setembro o prazo para o recadastramento dos cartões de gratuidade do transporte coletivo destinados aos passageiros da categoria Sênior (entre 60 e 64 anos) e PCD (pessoas com deficiência). Com a prorrogação, as duas categorias passam a ter o mesmo período destinado ao recadastramento do público Idoso (65 anos ou mais).
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Adesão
A prorrogação foi feita devido à baixa adesão registrada na primeira etapa. Até o momento, apenas 26% do público PCD (712 recadastramentos) e 38% da categoria Sênior (785 recadastramentos) realizaram a atualização cadastral. Segundo a Prefeitura, a prorrogação "busca ampliar a participação e garantir que mais beneficiários tenham a oportunidade de atualizar seus dados dentro do novo prazo, evitando o bloqueio do benefício".
Dúvidas
Para facilitar o acesso ao procedimento, a Secretaria de Mobilidade Urbana também passou a oferecer atendimento presencial duas vezes por semana para usuários que tenham dúvidas ou encontrem dificuldades durante o recadastramento. O atendimento será realizado às terças e quintas-feiras, das 8h às 14h, na sede da secretaria, localizada na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 1.435, no bairro Jaboticabeiras. Também é possível tirar dúvidas pelo telefone (12) 3634-8500, opção 6.
Recadastramento
O recadastramento é gratuito e deve ser realizado nesse site. Para iniciar o procedimento, o passageiro deve criar um login e uma senha, preencher as informações solicitadas e encaminhar a documentação necessária. Após o envio, é importante retornar ao sistema para acompanhar o andamento da solicitação.