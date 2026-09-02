Prorrogação

A Prefeitura de Taubaté prorrogou até 30 de setembro o prazo para o recadastramento dos cartões de gratuidade do transporte coletivo destinados aos passageiros da categoria Sênior (entre 60 e 64 anos) e PCD (pessoas com deficiência). Com a prorrogação, as duas categorias passam a ter o mesmo período destinado ao recadastramento do público Idoso (65 anos ou mais).

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Adesão

A prorrogação foi feita devido à baixa adesão registrada na primeira etapa. Até o momento, apenas 26% do público PCD (712 recadastramentos) e 38% da categoria Sênior (785 recadastramentos) realizaram a atualização cadastral. Segundo a Prefeitura, a prorrogação "busca ampliar a participação e garantir que mais beneficiários tenham a oportunidade de atualizar seus dados dentro do novo prazo, evitando o bloqueio do benefício".