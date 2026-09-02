Luiz Augusto da Silva Reis morreu aos 34 anos. Morador do bairro Brisas do Campo, em Lorena, ele deixa familiares e amigos, que lamentaram a perda e prestaram homenagens nas redes sociais.

A notícia da morte causou comoção entre pessoas próximas. Mensagens publicadas nas redes destacaram a tristeza pela partida precoce e relembraram Luiz Augusto com carinho.

“Que tristeza. Descanse em paz, Luizinho”, escreveu uma internauta em uma das publicações sobre a morte.