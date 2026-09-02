02 de setembro de 2026
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MORTE

Adeus, Luizinho: homem morre aos 34 anos e causa comoção no Vale

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Luiz Augusto da Silva Reis morreu aos 34 anos
Luiz Augusto da Silva Reis morreu aos 34 anos

Luiz Augusto da Silva Reis morreu aos 34 anos. Morador do bairro Brisas do Campo, em Lorena, ele deixa familiares e amigos, que lamentaram a perda e prestaram homenagens nas redes sociais.

A notícia da morte causou comoção entre pessoas próximas. Mensagens publicadas nas redes destacaram a tristeza pela partida precoce e relembraram Luiz Augusto com carinho.

“Que tristeza. Descanse em paz, Luizinho”, escreveu uma internauta em uma das publicações sobre a morte.

Familiares e amigos também ressaltaram as lembranças e os momentos vividos ao lado de Luiz Augusto. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.

Informações sobre velório e sepultamento também não foram informadas.

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