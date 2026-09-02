02 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SERVIÇO

Luiz Carlos morre aos 81 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Luiz Carlos morre aos 81 anos; veja notas de falecimento em SJC
Luiz Carlos morre aos 81 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 62
Data de falecimento: 14/07/2023

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 03/09/2026 13:30

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA

Idade: 81
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 03/09/2026 11:30

MIRTES DOS SANTOS SILVA

Idade: 74
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 03/09/2026 11:00

FELIX FIGUEIREDO DE JESUS

Idade: 78
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 02/09/2026 das 14:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 09:00

PEDRO EIMAR SILVA FREITAS

Idade: 82
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/09/2026 16:30

FRANCISCO ANTONIO

Idade: 91
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 02/09/2026 das 08:00 às 16:30

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 02/09/2026 16:30

NILZA FRANCISCA DE CASTRO

Idade: 89
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/09/2026 16:00

WILSON PEREIRA

Idade: 63
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 02/09/2026 16:00

TEREZINHA APARECIDA DA SILVA

Idade: 75
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 02/09/2026 das 03:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 16:00

FRANCISCO ANTONIO MOTA

Idade: 59
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 13:30

MAURO DE LONGHI

Idade: 61
Data de falecimento: 02/09/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 02/09/2026 das 08:00 às 13:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 13:30

CLARK SANTANA RODRIGUES CALADO

Idade: 28
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 02/09/2026 das 08:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 13:00

ELIELTE MELENTINA GRIPP LOUREIRO

Idade: 103
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/09/2026 13:00

JOSE HILARIO ALVES BO MV8707-1/2026

Idade: 62
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 09:30

ARILDO JOSE CORREA

Idade: 75
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 09:00

ARMANDO ALVES VELOSO

Idade: 57
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 08:30

ILZA BRITO SOUZA DE ASSIS

Idade: 88
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 01/09/2026 das 12:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 08:00

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários