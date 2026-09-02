Idade: 62
Data de falecimento: 14/07/2023
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 03/09/2026 13:30
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 03/09/2026 11:30
MIRTES DOS SANTOS SILVA
Idade: 74
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 03/09/2026 11:00
FELIX FIGUEIREDO DE JESUS
Idade: 78
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 02/09/2026 das 14:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 03/09/2026 09:00
PEDRO EIMAR SILVA FREITAS
Idade: 82
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/09/2026 16:30
FRANCISCO ANTONIO
Idade: 91
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 02/09/2026 das 08:00 às 16:30
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 02/09/2026 16:30
NILZA FRANCISCA DE CASTRO
Idade: 89
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/09/2026 16:00
WILSON PEREIRA
Idade: 63
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 02/09/2026 16:00
TEREZINHA APARECIDA DA SILVA
Idade: 75
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 02/09/2026 das 03:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 16:00
FRANCISCO ANTONIO MOTA
Idade: 59
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 13:30
MAURO DE LONGHI
Idade: 61
Data de falecimento: 02/09/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 02/09/2026 das 08:00 às 13:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 13:30
CLARK SANTANA RODRIGUES CALADO
Idade: 28
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 02/09/2026 das 08:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 13:00
ELIELTE MELENTINA GRIPP LOUREIRO
Idade: 103
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/09/2026 13:00
JOSE HILARIO ALVES BO MV8707-1/2026
Idade: 62
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 09:30
ARILDO JOSE CORREA
Idade: 75
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 09:00
ARMANDO ALVES VELOSO
Idade: 57
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 08:30
ILZA BRITO SOUZA DE ASSIS
Idade: 88
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 01/09/2026 das 12:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 08:00