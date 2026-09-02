Sanção

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou a lei que inclui o Dia da Umbanda (15 de novembro) no calendário oficial de eventos do município. O texto foi publicado no diário oficial nessa quarta-feira (2).

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A favor

De autoria da vereadora Talita (PSB), o projeto que deu origem à lei foi aprovado em duas votações na Câmara, em agosto. Na primeira discussão, além de Talita, outros seis vereadores votaram a favor: Adriana Mussi (PP), Cesinha da Academia (Podemos), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Neneca (PDT) e Nicola Neto (Novo).