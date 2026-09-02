Sanção
O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou a lei que inclui o Dia da Umbanda (15 de novembro) no calendário oficial de eventos do município. O texto foi publicado no diário oficial nessa quarta-feira (2).
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A favor
De autoria da vereadora Talita (PSB), o projeto que deu origem à lei foi aprovado em duas votações na Câmara, em agosto. Na primeira discussão, além de Talita, outros seis vereadores votaram a favor: Adriana Mussi (PP), Cesinha da Academia (Podemos), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Neneca (PDT) e Nicola Neto (Novo).
Contra
Dois vereadores evangélicos votaram contra a proposta: Nunes Coelho (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Dentinho (PP) registrou abstenção. Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Diego Fonseca (PL), Moises Pirulito (Podemos), Edson Oliveira (PSD), Richardson da Padaria (União), Bobi (PRD) e Vivi da Rádio (Republicanos) não votaram.