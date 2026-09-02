O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara um projeto que pede autorização dos vereadores para fazer a concessão de cinco áreas do município para empresas.

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Das cinco áreas, duas ficam no Distrito Industrial do Una (uma de 7,1 mil metros quadrados e outra de 4,9 mil metros quadrados), duas ficam no Distrito Industrial do Parque Aeroporto (uma de 4,6 mil metros quadrados e outra de 4,5 mil metros quadrados) e uma fica no Parque das Indústrias (com 19,1 mil metros quadrados).