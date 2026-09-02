Foi reduzido em 5,41% o valor do convênio entre Prefeitura de Taubaté e Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), relacionado às creches e ao ensino integral do fundamental da rede municipal. O custo anual, que era de R$ 124,2 milhões, passou para R$ 117,5 milhões, um corte de R$ 6,7 milhões.

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Segundo a Prefeitura e a Funcabes, houve uma readequação do valor inicial ao custo efetivo do convênio - dos 2.600 funcionários previstos, menos de 1.900 haviam sido contratados no primeiro trimestre, o que gerou reclamações de profissionais e de responsáveis pelos alunos, principalmente pela falta de assistentes de apoio inclusivo e de assistentes de transporte.