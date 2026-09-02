Foi reduzido em 5,41% o valor do convênio entre Prefeitura de Taubaté e Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), relacionado às creches e ao ensino integral do fundamental da rede municipal. O custo anual, que era de R$ 124,2 milhões, passou para R$ 117,5 milhões, um corte de R$ 6,7 milhões.
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Segundo a Prefeitura e a Funcabes, houve uma readequação do valor inicial ao custo efetivo do convênio - dos 2.600 funcionários previstos, menos de 1.900 haviam sido contratados no primeiro trimestre, o que gerou reclamações de profissionais e de responsáveis pelos alunos, principalmente pela falta de assistentes de apoio inclusivo e de assistentes de transporte.
Para preencher o quadro, a fundação teve que fazer um segundo processo seletivo, com 741 vagas. Os aprovados começaram a ser convocados em junho. "A supressão [do valor] decorreu de readequação técnica e financeira do plano de trabalho, com base nas despesas efetivamente executadas no primeiro semestre", afirmou a Prefeitura. "O cálculo original considerava o preenchimento integral do quadro durante todo o período. Como a composição do quadro ocorreu gradativamente, a despesa com pessoal ficou abaixo da estimativa inicial", afirmou a Funcabes.
Outras alterações também foram feitas no convênio, como ajustes nos quantitativos de insumos de higiene e redução de 200 para 130 bolsas de extensão. "No caso das bolsas, não houve cancelamento de benefícios já concedidos. A previsão de 200 bolsas era superior ao quantitativo efetivamente utilizado nos projetos de extensão, e o aditivo ajustou essa previsão à realidade da execução", alegou a fundação. "Não houve, desta maneira, cancelamento de bolsas concedidas, a alteração permitirá reforçar o valor individual", argumentou a administração municipal.
Falta de funcionários gerou reclamações no início do ano
Os primeiros meses do ano letivo foram marcados por reclamações sobre número reduzido de funcionários. A avaliação interna foi de que os baixos salários oferecidos desestimularam a participação de profissionais no primeiro processo seletivo - e, também, a aceitação da convocação pelos candidatos aprovados.
No início de março, para tentar resolver o problema, a Prefeitura autorizou aumento salarial entre 8,85% e 22% para os funcionários da Funcabes que atuam na rede municipal por meio do convênio.