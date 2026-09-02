O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara um projeto que pede autorização dos vereadores para a venda, por meio de leilão, de mais dois imóveis do município. As duas áreas ficam no Piracangaguá. Uma tem 16,7 mil metros quadrados e a outra tem 9,9 mil metros quadrados. O texto não cita uma estimativa de valor dos imóveis.
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No projeto, o prefeito afirmou que a "proposta visa promover a gestão eficiente do patrimônio público municipal, mediante a destinação economicamente adequada de bem dominical sem afetação específica, possibilitando a geração de receitas para o município e contribuindo para o desenvolvimento econômico local, especialmente pela potencial instalação de novos empreendimentos compatíveis com a vocação industrial da região".
Sérgio alegou ainda que a venda dos imóveis "contribuirá para a racionalização do patrimônio público municipal, incentivando a atração de investimentos privados, o fortalecimento da atividade econômica, a geração de emprego e renda e o incremento da arrecadação tributária, com reflexos positivos para o desenvolvimento do município e benefícios diretos à coletividade".
O projeto foi lido na sessão ordinária dessa terça-feira (1º) e passará pela análise das comissões permanentes antes de ser votado em plenário.
Câmara já aprovou a venda de 31 áreas desde o ano passado
Em abril de 2025, o governo Sérgio Victor anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 31 áreas, sendo que 26 delas já foram a leilão - contando os leilões que terminaram sem proposta.
Dos 26 imóveis que foram a leilão, 16 foram vendidos, todos em janeiro desse ano. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência, que somaram R$ 3,831 milhões.
Terminaram sem lances os leilões das áreas da Esquina do Brasil, da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, de três terrenos no loteamento São Felix do Cataguá, de outra área no Piracangaguá e de um imóvel no Água Quente.