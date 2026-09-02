Em meio ao processo de recadastramento de todos os imóveis existentes em Taubaté, que é feito por meio de imagens aéreas por uma empresa contratada pela Prefeitura, 10 mil propriedades devem receber a visita de fiscais de forma presencial. Isso representa 6% do total de 160 mil imóveis da cidade.

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Segundo a Prefeitura, "o levantamento aéreo possibilitou a obtenção das informações necessárias para a atualização cadastral da maior parte dos imóveis do município", mas, "em determinados casos, as características observadas nas imagens demandam verificação complementar em campo, especialmente para conferir medidas externas e elementos construtivos que não podem ser identificados com segurança exclusivamente por meio do levantamento aéreo, visando reduzir possibilidade de divergências e erros no levantamento".