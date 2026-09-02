Uma adolescente de 17 anos, identificada como Clara Victória de Oliveira Palhares, foi morta com uma facada no peito em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na noite de segunda-feira (31). Ela chegou sem vida à UPA Sul, no bairro Perequê-Mirim, e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada.

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Segundo o boletim de ocorrência, Clara deu entrada na unidade de saúde por volta das 18h30, levada por um homem em um Chevrolet Prisma prata. O homem afirmou aos funcionários que havia encontrado a adolescente ferida em via pública e decidiu socorrê-la. Depois, deixou a UPA dizendo que precisava devolver o veículo.