Cerca de 10 milhões de romeiros são esperados em Aparecida e região entre esta quarta-feira (2) e 29 de novembro, período de maior atenção da Operação Romeiros 2026 no Circuito da Fé.
Para acompanhar o fluxo de peregrinos, moradores e turistas, a Polícia Militar prevê a mobilização de mais de 2.000 policiais em Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista.
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O esquema de segurança terá drones, videopatrulhamento, helicóptero Águia, Cavalaria, Canil e unidades especializadas. O reforço começa antes das principais celebrações religiosas de outubro e se estende até o fim de novembro.
Durante o período, a região deverá receber peregrinos que chegam a pé, de bicicleta, em caravanas e ônibus de excursão, além de visitantes que utilizam carros e outros veículos.
A operação é coordenada pelo CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior-1). Policiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e da Escola Superior de Soldados também serão empregados no reforço do policiamento.
Onde serão concentrados os policiais?
A Polícia Militar concentrará equipes nos locais com maior circulação de pessoas, incluindo pontos turísticos, espaços religiosos e principais vias de acesso às três cidades.
Aparecida será o principal ponto de concentração de romeiros, por causa do Santuário Nacional e das grandes romarias realizadas ao longo do ano. O movimento aumenta especialmente nas semanas que antecedem a Festa de Nossa Senhora Aparecida, celebrada em 12 de outubro.
Guaratinguetá também deverá receber um fluxo maior de visitantes por causa das celebrações relacionadas a Frei Galvão. Em Cachoeira Paulista, o movimento religioso também contribui para o aumento da circulação de turistas e peregrinos.
Como será a segurança dos 10 milhões de romeiros?
A estratégia da PM combina policiamento ostensivo, unidades especializadas e recursos tecnológicos. O objetivo é ampliar a presença policial nos pontos de maior concentração e agilizar o atendimento de ocorrências. Entre as equipes empregadas estarão o Radiopatrulhamento, a Força Tática e as Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam).
Policiais de Policiamento Comunitário e Bases Comunitárias Móveis também atuarão em pontos estratégicos, com atendimento direto a peregrinos, comerciantes e moradores.
O 3º Baepm (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) participará da operação, com apoio do Canil, da Cavalaria e do Batalhão de Polícia de Choque.
Em 2025, mais de 2,2 mil policiais participaram da Operação Romeiro no Vale do Paraíba.
Drones e helicóptero Águia reforçam monitoramento
O monitoramento aéreo será um dos recursos utilizados para acompanhar a movimentação durante a Operação Romeiros 2026.
Drones e equipes de videopatrulhamento serão usados para monitorar áreas com grande concentração de pessoas e veículos. As imagens poderão auxiliar o comando da operação a identificar pontos de maior movimentação e direcionar equipes para eventuais ocorrências.
O helicóptero Águia também dará suporte à operação. O emprego da aeronave amplia a capacidade de observação e de deslocamento das equipes em uma região que reúne três municípios, rodovias e diferentes rotas de peregrinação.
Segundo o comandante do CPI-1, coronel Mendes Ribeiro, o planejamento foi iniciado com antecedência justamente em razão do grande fluxo previsto para o Circuito da Fé.
Rodovias terão reforço durante a peregrinação
Além das áreas urbanas e dos santuários, a operação terá atenção especial às rodovias utilizadas pelos romeiros.
Parte dos peregrinos percorre longas distâncias a pé ou de bicicleta. A Via Dutra concentra uma parcela importante desse movimento, principalmente nas semanas que antecedem 12 de outubro.
A Rota da Luz também é utilizada por peregrinos que seguem em direção a Aparecida. O trajeto tem cerca de 195 quilômetros e começa em Mogi das Cruzes.
Outro caminho conhecido é o Caminho da Fé, com aproximadamente 300 quilômetros e início em Águas da Prata. Em 2025, mais de 36 mil peregrinos receberam atendimento em tendas instaladas na Via Dutra e na Rota da Luz durante a operação da semana da Padroeira.
Somente no trecho entre Pindamonhangaba e Aparecida, 1.519 peregrinos passaram por quatro tendas. As estruturas ofereciam água, banheiros, espaço para descanso, recarga de celulares e orientações de segurança.
Para 2026, o Comando de Policiamento Rodoviário e o Comando de Policiamento de Trânsito também participarão da operação.
A atuação será voltada principalmente aos acessos às cidades e aos pontos em que haverá maior convivência entre pedestres, ciclistas e veículos.
Movimento de romeiros impacta toda a região
A previsão de 10 milhões de visitantes dá dimensão do peso do turismo religioso para o Vale do Paraíba.
Durante os períodos de maior movimento, o fluxo de visitantes interfere diretamente no trânsito, na ocupação de estacionamentos e na demanda por hotéis, restaurantes e comércio. Também aumenta a necessidade de atendimento dos serviços de segurança e emergência.
Em Aparecida, as grandes celebrações religiosas provocam alguns dos maiores picos de circulação do ano. Em fevereiro de 2026, milhares de fiéis participaram da Romaria do Terço dos Homens no Santuário Nacional.
Em Guaratinguetá, as celebrações relacionadas a Frei Galvão também atraem romeiros. A Festa de Frei Galvão reúne missas, procissões e outras atividades religiosas.
Quais forças participam da Operação Romeiros 2026?
O policiamento será integrado por diferentes unidades para atender as características do Circuito da Fé.
O Comando de Policiamento Rodoviário atuará nas estradas, enquanto o Comando de Policiamento de Trânsito terá equipes nas vias urbanas. O Comando de Policiamento Ambiental também participará do esquema.
O Corpo de Bombeiros integra a operação para atendimento de emergências. A presença da corporação é especialmente importante diante do número de pessoas que percorrem longas distâncias a pé ou de bicicleta.
O modelo de atuação reúne ainda Baep, Choque, Cavalaria, Canil, policiamento ostensivo, videopatrulhamento e apoio aéreo.
Quando termina a Operação Romeiros 2026?
A Operação Romeiros 2026 começa nesta quarta-feira (2 de setembro) e segue até 29 de novembro.
O período inclui outubro, mês em que Aparecida concentra um dos maiores movimentos de peregrinos do ano por causa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
A previsão de 10 milhões de pessoas considera o fluxo esperado em todo o Circuito da Fé durante o período da operação.
Para moradores, motoristas e comerciantes, os efeitos deverão ser mais perceptíveis nos dias de maior concentração de visitantes. A orientação é considerar o aumento do movimento nos acessos aos centros religiosos, nas áreas urbanas e nas rodovias utilizadas pelos peregrinos.