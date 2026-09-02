Cerca de 10 milhões de romeiros são esperados em Aparecida e região entre esta quarta-feira (2) e 29 de novembro, período de maior atenção da Operação Romeiros 2026 no Circuito da Fé.

Para acompanhar o fluxo de peregrinos, moradores e turistas, a Polícia Militar prevê a mobilização de mais de 2.000 policiais em Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp