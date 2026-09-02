A Prefeitura de São José dos Campos não informou qual é o custo anual do município com o pagamento do adicional de risco de vida para os agentes da GCM (Guarda Civil Municipal).

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O adicional foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em março e, pela decisão, a administração municipal tem até o fim de setembro para suspender o pagamento. Em agosto, no entanto, o prefeito Anderson Farias (PSD) enviou à Câmara um projeto que visa permitir a continuidade do pagamento.