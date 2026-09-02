A PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça, ajuizou uma ação em que aponta ser inconstitucional a legislação municipal de Taubaté que criou a "tarifa para pagamento posterior" da Zona Azul. Essa tarifa, equivalente a 10 horas de Zona Azul (R$ 24, atualmente), é cobrada dos motoristas que não fizerem o pagamento devido ao parquear em vagas do sistema de estacionamento rotativo.

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O argumento da PGJ é de que, com objetivo de arrecadar recursos, o município usurpou competência privativa da União para legislar sobre trânsito e deixou de aplicar o que prevê o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Pelo CTB, o motorista que não seguir as regras do estacionamento rotativo deve ser autuado com infração grave (5 pontos na CNH), multa de R$ 195,23 e ter o veículo removido. Em Taubaté, em vez disso ser aplicado, é feita apenas a cobrança da "tarifa para pagamento posterior".