02 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após dar soco no rosto da namorada em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso pela Polícia Militar após agredir a companheira, de 20 anos, durante uma discussão no bairro Prainha, em Caraguatatuba.

A vítima sofreu lesões no rosto e, inicialmente, afirmou aos policiais que havia se ferido sozinha. Depois, durante o registro na delegacia, relatou ter sido atingida com um soco pelo companheiro.

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O caso

O caso foi registrado na noite de terça-feira (1º). Os policiais foram acionados para atender a uma denúncia de violência doméstica em via pública e encontraram a vítima com o rosto lesionado.

Questionada sobre os ferimentos, a mulher disse inicialmente que havia discutido com o namorado e que, durante um momento de fúria, teria se autolesionado ao bater o rosto contra o para-brisa de um veículo Corsa estacionado na via.

O homem estava sentado próximo a uma adega. Ele confirmou que havia discutido com a companheira, mas negou tê-la agredido.

Desfecho

Diante dos hematomas e das lesões observadas no rosto da vítima, os policiais identificaram indícios de lesão corporal no contexto de violência doméstica e deram voz de prisão ao suspeito.

Durante a apresentação na delegacia, a vítima informou que havia sido agredida no rosto com um soco desferido pelo companheiro.

Ela foi encaminhada à UPA Central, onde recebeu atendimento médico, foi medicada e liberada após avaliação. O homem permaneceu preso.

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