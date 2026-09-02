Um homem foi preso pela Polícia Militar após agredir a companheira, de 20 anos, durante uma discussão no bairro Prainha, em Caraguatatuba.

A vítima sofreu lesões no rosto e, inicialmente, afirmou aos policiais que havia se ferido sozinha. Depois, durante o registro na delegacia, relatou ter sido atingida com um soco pelo companheiro.

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O caso