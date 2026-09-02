Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar, na noite de terça-feira (1º), em Ilhabela, após ameaçar de morte a própria filha e o marido dela com uma faca e agredir a filha com uma planta.

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A equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à denúncia envolvendo pai e filha. No local, a mulher relatou aos policiais que o pai havia ido até sua residência e feito as ameaças com uma faca. Segundo ela, o comportamento era recorrente.