02 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Pai é preso após ameaçar genro e filha com faca em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar, na noite de terça-feira (1º), em Ilhabela, após ameaçar de morte a própria filha e o marido dela com uma faca e agredir a filha com uma planta.

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A equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à denúncia envolvendo pai e filha. No local, a mulher relatou aos policiais que o pai havia ido até sua residência e feito as ameaças com uma faca. Segundo ela, o comportamento era recorrente.

Durante o contato com o homem, os policiais perceberam que ele apresentava falas desconexas e continuava ameaçando a filha. Em determinado momento, ele tentou pegar uma faca que estava dentro da residência, mas foi impedido por um vizinho, que retirou o objeto de sua mão. Na sequência, o homem foi até a via pública, arrancou uma planta e, diante dos policiais, passou a agredir a filha.

A equipe interveio imediatamente e conteve o homem, sendo necessário o uso de algemas.

Foi registrado um boletim de ocorrência pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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