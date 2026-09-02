Cerca de 65 polvos de crochê foram doados à UTI neonatal do Hospital Municipal de São José dos Campos pelo Projeto Octo São Paulo. As peças foram entregues na segunda-feira (31) e serão utilizadas por recém-nascidos durante o período de internação.
A proposta é oferecer algo para que os recém-nascidos possam segurar, reduzindo a possibilidade de que puxem fios, sondas e cateteres durante o tratamento. Os tentáculos são desenvolvidos para proporcionar aos bebês uma sensação de aconchego semelhante à vivenciada no útero.
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O projeto
O Projeto Octo São Paulo atua há sete anos na produção e doação dos polvos para unidades neonatais. A iniciativa surgiu na Dinamarca e posteriormente passou a ser adotada em outros países.
Os brinquedos são confeccionados por 26 voluntárias com fibra siliconada antialérgica e não possuem peças coladas. Os detalhes são bordados para evitar o desprendimento de componentes.
Apesar dos relatos positivos de profissionais sobre o conforto proporcionado pelas peças, os benefícios clínicos do uso dos polvos ainda não possuem comprovação científica formal.
Durante a internação, a peça deve passar por higienização em autoclave a cada sete dias ou sempre que necessário, conforme os protocolos da unidade. Na alta médica, os responsáveis levam o brinquedo para casa.