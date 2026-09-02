Cerca de 65 polvos de crochê foram doados à UTI neonatal do Hospital Municipal de São José dos Campos pelo Projeto Octo São Paulo. As peças foram entregues na segunda-feira (31) e serão utilizadas por recém-nascidos durante o período de internação.

A proposta é oferecer algo para que os recém-nascidos possam segurar, reduzindo a possibilidade de que puxem fios, sondas e cateteres durante o tratamento. Os tentáculos são desenvolvidos para proporcionar aos bebês uma sensação de aconchego semelhante à vivenciada no útero.

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O projeto