02 de setembro de 2026
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EDUCAÇÃO

São José tem 440 vagas para 7 cursos técnicos gratuitos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Magnific
Imagem ilustrativa
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São José dos Campos tem 440 vagas em sete cursos técnicos gratuitos oferecidos pelo Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza). As inscrições vão até 3 de novembro, e os cursos são nas áreas de mecânica, enfermagem, eletrônica, edificações, administração, química e cuidados de idosos, todas com alta demanda por profissionais no município.

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Vestibulinho

Para garantir uma vaga, os interessados devem realizar a inscrição pelo site e fazer a prova do vestibulinho, que será aplicada on-line. O candidato poderá escolher entre três datas para realizar o exame: 12, 13 ou 14 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 25, e as vagas são destinadas ao ano letivo de 2027.

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