02 de setembro de 2026
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BAJA SAE BRASIL

Torneio de veículos off-road passa a integrar calendário de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículos são projetados, construídos e avaliados pelas equipes
Veículos são projetados, construídos e avaliados pelas equipes

A Prefeitura sancionou e publicou na sexta-feira (28) a lei que inclui a Baja SAE Brasil – Etapa Nacional entre os eventos oficiais de São José dos Campos. A lei foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal e determina que a competição seja realizada anualmente na última semana de março.

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O torneio reúne estudantes de engenharia de diferentes instituições de ensino do país em uma disputa que envolve o projeto, a construção e a avaliação de veículos off-road desenvolvidos pelas próprias equipes.

Com a inclusão do evento no calendário municipal, a cidade pretende reforçar a participação em iniciativas ligadas à tecnologia, engenharia e inovação.

A realização anual da competição também deverá movimentar o turismo e o comércio local, além de representar uma oportunidade para aproximar os estudantes da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a formação.

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