A Prefeitura sancionou e publicou na sexta-feira (28) a lei que inclui a Baja SAE Brasil – Etapa Nacional entre os eventos oficiais de São José dos Campos. A lei foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal e determina que a competição seja realizada anualmente na última semana de março.

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O torneio reúne estudantes de engenharia de diferentes instituições de ensino do país em uma disputa que envolve o projeto, a construção e a avaliação de veículos off-road desenvolvidos pelas próprias equipes.