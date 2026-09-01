Confira a íntegra da nota da Chavantes

"Diante da nota divulgada pela Prefeitura de Taubaté, o Grupo Chavantes vem esclarecer à população que as prestações de contas referentes à gestão do HMUT estão devidamente apresentadas e em dia, não correspondendo à realidade qualquer tentativa de atribuir à antiga gestora falta de transparência ou omissão de informações.

As pendências financeiras existentes com médicos, empresas e demais prestadores de serviços estão diretamente relacionadas a valores devidos pela própria Prefeitura de Taubaté ao Grupo Chavantes.

E este não é um fato novo ou desconhecido pelo Município.

A Prefeitura tinha pleno conhecimento desses valores, das obrigações deles decorrentes e da necessidade de sua quitação. O assunto foi discutido, comunicado e formalizado em diversas oportunidades. Mais do que isso: existem documentos assinados pelo próprio Município reconhecendo os valores devidos e o compromisso de pagamento.

Portanto, causa profunda estranheza que, agora, a Administração Municipal tente apresentar publicamente as obrigações pendentes com prestadores como se fossem resultado de inadimplência ou desorganização da antiga gestora, omitindo justamente a informação central: há recursos devidos pelo Município e formalmente reconhecidos pela própria Prefeitura que ainda precisam ser repassados.

A situação é objetiva: sem o recebimento integral dos valores devidos pela Prefeitura, não haverá recursos financeiros para a quitação das obrigações correspondentes com médicos, empresas e demais prestadores do HMUT.

A eventual suspensão desses pagamentos pelo próprio Município, além de agravar a situação, poderá impedir justamente a quitação das obrigações que a Prefeitura afirma publicamente estar preocupada em ver solucionadas.

O Grupo Chavantes considera particularmente grave a tentativa de induzir a opinião pública a uma compreensão distorcida dos fatos, transferindo à antiga gestora a responsabilidade por consequências financeiras decorrentes de valores que o próprio Município reconheceu documentalmente como devidos.

Trata-se de postura semelhante à adotada durante o processo de contratação emergencial do HMUT, quando informações relevantes sobre as condições e circunstâncias da transição também não foram apresentadas à população com a transparência que a situação exigia.

O Grupo Chavantes não aceitará que fatos previamente conhecidos, discutidos e formalizados com a Administração Municipal sejam posteriormente apresentados à população sob uma narrativa diferente daquilo que efetivamente ocorreu e está documentado.

Se a Prefeitura pretende esclarecer definitivamente a questão, o caminho é simples: que torne públicos os documentos, os valores reconhecidos, os compromissos de pagamento assumidos e todas as comunicações mantidas entre o Município e o Grupo Chavantes sobre essas pendências.

O Grupo Chavantes está preparado para fazer o mesmo.

Documentos não possuem narrativa política. Documentos registram fatos.

O Grupo Chavantes permanece à disposição dos órgãos de controle e da sociedade para prestar todos os esclarecimentos necessários e adotará as medidas administrativas e judiciais cabíveis para assegurar o recebimento dos valores que lhe são devidos e preservar sua imagem institucional".