Thayna Ramos, filha da mulher atingida por um disparo durante o confronto entre um suspeito de homicídio e policiais militares no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, divulgou um relato sobre o estado de saúde da mãe e pediu ajuda para a família durante o período de recuperação.

A mulher foi uma das vítimas da ocorrência registrada na noite de sábado (29), na região da avenida Nicanor Ramos Nogueira. O caso começou com o assassinato de Adriana Silva dos Santos, de 48 anos, conhecida como “Tia Dri”, e terminou com outras duas pessoas feridas, além do suspeito baleado pela Polícia Militar.

Segundo Thayna, sua mãe não tinha qualquer relação com a ocorrência e foi atingida quando deixava o trabalho.