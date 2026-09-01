O presidente da Câmara de São José dos Campos, vereador Roberto do Eleven (PSD), convocou para o dia 1º de outubro a sessão extraordinária em que será realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. A convocação foi feita na sessão dessa terça-feira (1º).
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Essa é a segunda data marcada para a eleição. Em junho, Eleven havia convocado a sessão extraordinária para 1º de julho, mas a data foi contestada na Justiça por um grupo de quatro vereadores, formado por Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Renato Santiago (União) e Milton Vieira Filho (Republicanos). Tanto esses quatro parlamentares quanto Eleven são da base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD), mas apoiam candidaturas diferentes na disputa interna.
Nessa ação, a Justiça anulou a convocação da sessão de 1º de julho, sob o argumento de que o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) é de que as eleições para o comando das casas legislativas para o segundo biênio podem ser realizadas somente a partir de outubro do ano anterior.
Dois grupos disputam o comando da Câmara
Os quatro vereadores autores da ação fazem parte de um grupo de cinco parlamentares, que também inclui Zé Luís (PSD), que defende a candidatura de Lino Bispo para a presidência da Câmara para o biênio 2027-2028.
Já Eleven integra um grupo de 16 parlamentares que defende a candidatura de Rafael Pascucci (PSD) para a presidência do Legislativo. Além de Eleven e Pascucci, esse segundo grupo também é formado por Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Claudio Apolinario (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Fernando Petiti (PSDB), Gilson Campos (PRD), Juliana Fraga (PT), Marcelo Garcia (PRD), Roberto Chagas (PL), Rogério do Acasem (PP), Sérgio Camargo (PL), Sidney Campos (PSDB) e Thomaz Henrique (PL).
Na eleição, além do cargo de presidente, serão definidos os novos 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário para o biênio 2027-2028.