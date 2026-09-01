O presidente da Câmara de São José dos Campos, vereador Roberto do Eleven (PSD), convocou para o dia 1º de outubro a sessão extraordinária em que será realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. A convocação foi feita na sessão dessa terça-feira (1º).

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Essa é a segunda data marcada para a eleição. Em junho, Eleven havia convocado a sessão extraordinária para 1º de julho, mas a data foi contestada na Justiça por um grupo de quatro vereadores, formado por Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Renato Santiago (União) e Milton Vieira Filho (Republicanos). Tanto esses quatro parlamentares quanto Eleven são da base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD), mas apoiam candidaturas diferentes na disputa interna.