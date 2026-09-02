A mãe e o padrasto de um bebê de 1 ano foram presos temporariamente por suspeita de tortura e tentativa de homicídio contra a criança. As investigações apontam que o bebê teria sido submetido a uma série de episódios de violência física e psicológica.

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O caso aconteceu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. A prisão dos dois suspeitos ocorreu na segunda-feira (31), durante uma operação da Polícia Civil. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência da família.

Bebê sofreu grave traumatismo craniano