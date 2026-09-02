A mãe e o padrasto de um bebê de 1 ano foram presos temporariamente por suspeita de tortura e tentativa de homicídio contra a criança. As investigações apontam que o bebê teria sido submetido a uma série de episódios de violência física e psicológica.
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O caso aconteceu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. A prisão dos dois suspeitos ocorreu na segunda-feira (31), durante uma operação da Polícia Civil. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência da família.
Bebê sofreu grave traumatismo craniano
A investigação começou após a Polícia Militar ser acionada inicialmente para atender a uma ocorrência que teria sido apresentada como uma queda acidental envolvendo o bebê.
Com o avanço das diligências, porém, os investigadores passaram a suspeitar de que a criança poderia ser vítima de violência recorrente. Segundo a polícia, entre as agressões e formas de maus-tratos investigadas estão privação de sono, administração de medicamento controlado, agressões físicas, isolamento como forma de castigo e afogamento.
O episódio considerado mais grave ocorreu em 19 de junho de 2026. Na ocasião, o bebê apresentou um quadro de grave traumatismo craniano, com hematoma subdural e extensas hemorragias retinianas.
A criança foi levada ao hospital com baixo nível de consciência e teve evolução para uma parada cardiorrespiratória. O bebê precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Exame afastou hipótese de acidente
De acordo com a investigação, o exame médico-legal identificou um quadro compatível com trauma craniano abusivo, o que afastou a hipótese inicial de que os ferimentos teriam sido provocados simplesmente por um acidente doméstico.
As diligências também apontaram possíveis tentativas de ocultação de vestígios e combinação de versões sobre o que teria acontecido com a criança.
Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a Justiça decretou a prisão temporária da mãe e do padrasto.
Polícia apreende colher de madeira e outros objetos
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram diversos objetos que agora serão analisados no decorrer da investigação.
Entre os materiais apreendidos estão medicamentos controlados, uma colher de madeira, uma máquina de choque, uma arma de fogo de brinquedo, uma algema, celulares e uma bacia plástica.
A polícia deverá analisar os objetos e aparelhos eletrônicos para verificar se eles possuem relação com os episódios de violência investigados.
O caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica das agressões, identificar todos os episódios de violência e reunir elementos que possam comprovar a responsabilidade dos suspeitos.