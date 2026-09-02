Uma ex-funcionária de uma imobiliária descobriu que havia sido filmada nua dentro do banheiro do trabalho sem autorização. As imagens foram encontradas por acaso no celular do próprio dono da empresa, que posteriormente admitiu à polícia ter escondido o aparelho no local para fazer as gravações.

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O caso aconteceu em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, e foi denunciado à Polícia Militar. O empresário, de 53 anos, foi preso em flagrante, mas acabou colocado em liberdade. A investigação apura os crimes de importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual.

Mulher encontrou vídeos no celular do ex-patrão