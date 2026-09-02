02 de setembro de 2026
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FEMINICÍDIO

Mulher de 35 anos é achada morta em casa e ex-namorado é suspeito

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Marcila de Souza Carvalho, de 35 anos
Marcila de Souza Carvalho, de 35 anos

Marcila de Souza Carvalho, de 35 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa na segunda-feira (31). A vítima apresentava sinais de violência, e a Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. O ex-namorado dela é apontado como principal suspeito.

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O crime aconteceu na Rua da Goiabeira Serrana, no Jardim São Martinho, região leste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada após vizinhos relatarem a presença de um cadáver no imóvel. Quando os agentes chegaram, encontraram Marcila já sem vida e com marcas de violência.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no endereço e constatou a morte da mulher. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista, que conduz as investigações.

Ex-namorado é principal suspeito

A polícia investiga a possível participação de Eric Draven Trajano Oliveira, de 25 anos, ex-namorado de Marcila. Uma testemunha relatou ter recebido um áudio enviado pelo rapaz após o crime.

Segundo o relato apresentado à polícia, Eric teria dito que foi até a casa da ex-namorada e a encontrou morta. Ainda de acordo com a testemunha, ele teria afirmado que Marcila mantinha um relacionamento com outro homem e levantado a possibilidade de que esse novo companheiro fosse responsável pela morte.

A testemunha, no entanto, deixou claro que não presenciou o crime e que as informações sobre a suposta conversa foram obtidas por meio do áudio atribuído ao suspeito. A polícia ainda precisa esclarecer a autenticidade e o conteúdo da gravação.

A perícia identificou indícios de que a vítima foi atingida no pescoço por um objeto perfurocortante, como uma faca. A dinâmica do crime ainda está sendo apurada.

Até o momento, Eric não havia sido localizado nem ouvido pela Polícia Civil. Como não existe mandado de prisão preventiva contra ele, o homem não é considerado foragido.

Suspeito já tinha registro por violência doméstica

Outro elemento que passou a fazer parte da investigação é a existência de um boletim de ocorrência por violência doméstica envolvendo Eric e Marcila. O registro anterior foi anexado ao caso de feminicídio.

Na manhã de segunda-feira, por volta das 10h, um vizinho contou aos policiais que ouviu uma criança chorando e, posteriormente, uma mulher chamando por Marcila. Como ela não respondia, o vizinho entrou no imóvel e encontrou a vítima morta.

O mesmo morador afirmou à polícia que não havia visto outro homem entrar na residência após o fim do relacionamento de Marcila e Eric. Segundo ele, o ex-namorado seria o único homem que teria visto frequentando o local nesse período.

A Polícia Civil agora busca reunir novas provas, ouvir testemunhas e esclarecer as circunstâncias da morte. A investigação deverá determinar a autoria e a eventual responsabilidade de outras pessoas no crime.

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