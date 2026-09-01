Uma mulher de 34 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas durante uma briga generalizada na noite do último domingo (30), nas dependências do 19º Festival de Pesca – O Matrinxã do Brasil. A principal suspeita, de 24 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar após ser localizada ainda dentro da área do evento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Mato Grosso, o episódio aconteceu durante uma confusão que envolveu pelo menos três mulheres. A briga começou na região do estacionamento do festival e foi registrada em vídeo por pessoas que estavam próximas ao local. As imagens mostram a discussão e, na sequência, o momento em que uma das envolvidas utiliza uma arma branca contra a vítima.

Mulher é atingida por vários golpes