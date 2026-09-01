Uma mulher de 34 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas durante uma briga generalizada na noite do último domingo (30), nas dependências do 19º Festival de Pesca – O Matrinxã do Brasil. A principal suspeita, de 24 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar após ser localizada ainda dentro da área do evento.
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Em Mato Grosso, o episódio aconteceu durante uma confusão que envolveu pelo menos três mulheres. A briga começou na região do estacionamento do festival e foi registrada em vídeo por pessoas que estavam próximas ao local. As imagens mostram a discussão e, na sequência, o momento em que uma das envolvidas utiliza uma arma branca contra a vítima.
Mulher é atingida por vários golpes
Segundo os registros oficiais, a discussão ocorria próximo a um homem que segurava uma garrafa de bebida. Pouco depois, outras pessoas se aproximaram e a situação evoluiu para uma agressão física.
Durante a confusão, a suspeita teria sacado uma faca e desferido vários golpes contra a mulher de 34 anos. As imagens registradas por testemunhas mostram parte da ação.
A vítima foi encontrada pelos policiais com intenso sangramento e diversas lesões cortocontusas, principalmente no braço esquerdo. Ela recebeu os primeiros cuidados de pessoas que estavam no local e foi encaminhada às pressas para uma unidade de saúde.
De acordo com os registros, a mulher deu entrada no atendimento médico inconsciente.
Suspeita é presa pela Polícia Militar
Após a agressão, policiais militares iniciaram buscas dentro do perímetro do festival e conseguiram localizar e abordar a principal suspeita, que foi presa em flagrante.
A faca que teria sido utilizada no ataque, entretanto, não foi encontrada pelos policiais.
As circunstâncias que provocaram a discussão e levaram à tentativa de homicídio ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil deverá investigar o caso para identificar a motivação da agressão e verificar a eventual participação de outras pessoas.
O caso foi registrado pelas autoridades e seguirá sob investigação.