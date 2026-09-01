01 de setembro de 2026
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Adeus, Elielte, aos 103 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Adeus, Elielte, aos 103 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Adeus, Elielte, aos 103 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Idade: 103
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/09/2026 13:00

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ARILDO JOSE CORREA

Idade: 75
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 09:00

ARMANDO ALVES VELOSO

Idade: 57
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 08:30

ILZA BRITO SOUZA DE ASSIS

Idade: 88
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 01/09/2026 das 12:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 08:00

MARIA JOSE PEREIRA VIEIRA

Idade: 94
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 01/09/2026 16:30

JOSE HILARIO ALVES BO MV8707-1/2026

Idade: 62
Data de falecimento: 27/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 16:30

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Idade: 88
Data de falecimento: 01/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 01/09/2026 das 12:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 01/09/2026 16:00

DALVA NONATO DE OLIVEIRA

Idade: 60
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 13:15

LUPERCIO DE FARIA CARDOSO

Idade: 81
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 31/08/2026 das 22:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 01/09/2026 13:00

BENEDITO VICENTE VILASBOAS

Idade: 88
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 11:00

FERNANDA DOS SANTOS PRUDENCIO (DESPOJOS)

Idade: 44
Data de falecimento: 28/05/2023

Velório:

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 01/09/2026 11:00

LUIZ CARLOS DE FREITAS

Idade: 72
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 01/09/2026 das 06:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 10:30

ARIOSVALDO DOS SANTOS

Idade: 81
Data de falecimento: 31/08/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 01/09/2026 08:30

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