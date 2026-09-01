Idade: 103
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 02/09/2026 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 09:00
ARMANDO ALVES VELOSO
Idade: 57
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 08:30
ILZA BRITO SOUZA DE ASSIS
Idade: 88
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 01/09/2026 das 12:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 02/09/2026 08:00
MARIA JOSE PEREIRA VIEIRA
Idade: 94
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 01/09/2026 16:30
JOSE HILARIO ALVES BO MV8707-1/2026
Idade: 62
Data de falecimento: 27/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 16:30
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Idade: 88
Data de falecimento: 01/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 01/09/2026 das 12:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 01/09/2026 16:00
DALVA NONATO DE OLIVEIRA
Idade: 60
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 13:15
LUPERCIO DE FARIA CARDOSO
Idade: 81
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 31/08/2026 das 22:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 01/09/2026 13:00
BENEDITO VICENTE VILASBOAS
Idade: 88
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 11:00
FERNANDA DOS SANTOS PRUDENCIO (DESPOJOS)
Idade: 44
Data de falecimento: 28/05/2023
Velório:
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 01/09/2026 11:00
LUIZ CARLOS DE FREITAS
Idade: 72
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 01/09/2026 das 06:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 01/09/2026 10:30
ARIOSVALDO DOS SANTOS
Idade: 81
Data de falecimento: 31/08/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 01/09/2026 08:30