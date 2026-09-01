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SUSPEITA

Corretor é investigado por violência contra filho de 4 anos

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem é investigado pela polícia
Homem é investigado pela polícia

Um corretor de imóveis de 55 anos é investigado pela Polícia Civil após uma denúncia de possível abuso sexual contra o próprio filho, de 4 anos, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (30), no bairro Estufa II.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a mãe da criança relatar suspeitas de abuso envolvendo o pai do menino.

Segundo o registro policial, a denúncia teve como origem um relato que a criança teria feito à mãe. A acusação, no entanto, ainda será investigada e, até o momento do registro da ocorrência, não havia elementos que justificassem uma prisão em flagrante.

Os policiais foram até a residência onde a criança vive com o pai. No local, ouviram os envolvidos e registraram as versões apresentadas por cada um deles.

O investigado negou a acusação e também apresentou aos policiais relatos sobre conflitos anteriores com a mãe da criança. Essas informações também foram incluídas no boletim e deverão ser analisadas durante a investigação.

A Polícia Civil informou no registro que as partes foram formalmente ouvidas. Como não foram constatados elementos de flagrante naquele momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável e encaminhada à unidade policial competente, que deverá prosseguir com as diligências para esclarecer o caso.

Por envolver uma criança, informações que possam permitir a identificação da vítima estão sendo preservadas.

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