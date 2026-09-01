Um corretor de imóveis de 55 anos é investigado pela Polícia Civil após uma denúncia de possível abuso sexual contra o próprio filho, de 4 anos, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (30), no bairro Estufa II.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a mãe da criança relatar suspeitas de abuso envolvendo o pai do menino.

Segundo o registro policial, a denúncia teve como origem um relato que a criança teria feito à mãe. A acusação, no entanto, ainda será investigada e, até o momento do registro da ocorrência, não havia elementos que justificassem uma prisão em flagrante.