Um corretor de imóveis de 55 anos é investigado pela Polícia Civil após uma denúncia de possível abuso sexual contra o próprio filho, de 4 anos, em Ubatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (30), no bairro Estufa II.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a mãe da criança relatar suspeitas de abuso envolvendo o pai do menino.
Segundo o registro policial, a denúncia teve como origem um relato que a criança teria feito à mãe. A acusação, no entanto, ainda será investigada e, até o momento do registro da ocorrência, não havia elementos que justificassem uma prisão em flagrante.
Os policiais foram até a residência onde a criança vive com o pai. No local, ouviram os envolvidos e registraram as versões apresentadas por cada um deles.
O investigado negou a acusação e também apresentou aos policiais relatos sobre conflitos anteriores com a mãe da criança. Essas informações também foram incluídas no boletim e deverão ser analisadas durante a investigação.
A Polícia Civil informou no registro que as partes foram formalmente ouvidas. Como não foram constatados elementos de flagrante naquele momento, ninguém foi preso.
A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável e encaminhada à unidade policial competente, que deverá prosseguir com as diligências para esclarecer o caso.
Por envolver uma criança, informações que possam permitir a identificação da vítima estão sendo preservadas.