Bobi anunciou também que não dará posse à suplente Renata Kobra (PL), que assumiria nessa terça-feira, em meio à licença do vereador Diego Fonseca (PL). O presidente em exercício da Câmara afirmou que a decisão foi tomada após o Ministério Público apontar que a legislação municipal sobre o tema está em desacordo com a Constituição Federal e o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal).

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Segundo a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, o suplente deve ser convocado caso o vereador titular fique afastado por mais de 30 dias. Já a Constituição Federal estabelece que os suplentes sejam convocados caso os deputados e senadores titulares fiquem afastados por mais de 120 dias. "Por responsabilidade própria dessa presidência, eu decidi não dar posse para a nova vereadora [Renata Kobra] e também revogar todos os atos que foram feitos com o vereador Hedipo, o vereador Cesinha e a vereadora Adriana Mussi".

Além do anúncio, Bobi e outros seis vereadores - Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Neneca (PDT) e Nicola Neto (Novo) - protocolaram nessa terça-feira dois projetos que visam adaptar o Regimento Interno e a Lei Orgânica à Constituição Federal. As propostas foram lidas na sessão e passarão pela análise das comissões permanentes antes de serem votadas em plenário.

MP orientou ajustes, mas jurídico da Câmara deu aval para posse

O caso teve origem em uma denúncia anônima feita ao MP ainda no mês passado, que apontava a divergência entre as legislações municipal e federal. A Promotoria do Patrimônio Público de Taubaté concordou com o apontamento e encaminhou uma representação para que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) analise se é o caso de ajuizar uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) para contestar a norma municipal - a PGJ representa o MP perante o Tribunal de Justiça. Até agora, nenhuma ação foi proposta nesse sentido.