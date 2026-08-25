Suplente
O suplente Hedipo Braga (União) tomou posse nessa terça-feira (25) na Câmara de Taubaté. Ele substituirá o vereador Richardson da Padaria (União), que saiu de licença na última quarta-feira (19) para tratar de assuntos particulares - Richardson deve retornar no dia 5 de outubro, após se dedicar à candidatura a deputado federal.
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Perfil
Hedipo tem 37 anos e é professor de carreira da rede municipal de Taubaté desde 2018. Atualmente, atuava como diretor da creche Professora Marília Pereira Valente, no Sítio Santo Antonio 1.
Presidência
Richardson é o presidente da Câmara no biênio 2025/2026. Enquanto ele estiver de licença, o vereador Bobi (PRD), que é o 1º vice-presidente da Casa, irá comandar o Legislativo.
Substitutos
Hedipo é o terceiro suplente em atividade na Câmara de Taubaté. Os outros tomaram posse dia 4 de agosto: Cesinha da Academia (Podemos), que substitui Jessé Silva (Podemos), e Adriana Mussi (PP), que está no lugar de Bilili (PP).