A vulnerabilidade social de moradores em situação de rua era explorada por uma organização criminosa investigada pela Polícia Civil em São José dos Campos.
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Segundo a apuração, integrantes da quadrilha recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade para utilizar dados pessoais e cartões bancários em um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A operação que desarticulou o grupo foi realizada nesta terça-feira (1º) pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais). Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em imóveis e estabelecimentos comerciais de diferentes bairros da cidade.
Os investigadores apreenderam cartões bancários registrados em nome de terceiros, celulares, terminais de pagamento e outros equipamentos eletrônicos que podem ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema.
Moradores de rua
De acordo com a investigação, a quadrilha procurava pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de rua, para utilizar seus documentos e dados bancários.
Em troca, essas pessoas recebiam pequenas quantias em dinheiro. A partir dos dados obtidos, os criminosos abriam contas digitais e buscavam conseguir limites de crédito em nome dos recrutados.
Na sequência, os valores eram movimentados por meio de compras realizadas em estabelecimentos comerciais com o uso de maquininhas de cartão.
Fraudes
A investigação aponta ainda que o grupo fazia cancelamentos parciais das transações depois das compras. A estratégia teria como objetivo dificultar o rastreamento do dinheiro e fazer com que as movimentações financeiras aparentassem ser regulares.
Os recursos obtidos de maneira fraudulenta eram posteriormente distribuídos entre os integrantes da organização, segundo a Polícia Civil. O mecanismo levantou também a suspeita de lavagem de dinheiro.
O prejuízo provocado pelas fraudes já identificado pelos investigadores ultrapassa R$ 200 mil.
Celulares
Todo o material recolhido durante a operação será encaminhado para perícia. Os investigadores devem analisar especialmente o conteúdo dos celulares, cartões e terminais de pagamento apreendidos.
A expectativa é que os dados ajudem a identificar a função desempenhada por cada integrante da organização e apontem possíveis novas vítimas, participantes e estabelecimentos utilizados nas operações.
A Polícia Civil também investiga se o esquema era maior do que o inicialmente identificado e se outras pessoas em situação de vulnerabilidade foram recrutadas pela quadrilha.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer a extensão do esquema de estelionato e lavagem de dinheiro em São José dos Campos.