A vulnerabilidade social de moradores em situação de rua era explorada por uma organização criminosa investigada pela Polícia Civil em São José dos Campos.

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Segundo a apuração, integrantes da quadrilha recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade para utilizar dados pessoais e cartões bancários em um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.