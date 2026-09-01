A Polícia Civil desarticulou, nesta terça-feira (1º), um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa investigado em São José dos Campos. A operação foi realizada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e apontou que as fraudes provocaram prejuízos superiores a R$ 200 mil.

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Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em imóveis e estabelecimentos comerciais de diferentes bairros da cidade. Durante a ação, os policiais apreenderam cartões bancários registrados em nome de terceiros, celulares, terminais de pagamento e outros equipamentos eletrônicos.