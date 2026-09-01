A Polícia Civil desarticulou, nesta terça-feira (1º), um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa investigado em São José dos Campos. A operação foi realizada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e apontou que as fraudes provocaram prejuízos superiores a R$ 200 mil.
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Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em imóveis e estabelecimentos comerciais de diferentes bairros da cidade. Durante a ação, os policiais apreenderam cartões bancários registrados em nome de terceiros, celulares, terminais de pagamento e outros equipamentos eletrônicos.
Segundo as investigações, o grupo recrutava pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de rua, para utilizar seus dados pessoais e cartões bancários nas operações fraudulentas. Em troca, essas pessoas recebiam pequenas quantias em dinheiro.
Como funcionava o esquema
A apuração da Polícia Civil indica que os integrantes da organização utilizavam os dados das vítimas recrutadas para abrir contas digitais e conseguir limites de crédito. Em seguida, os recursos eram movimentados por meio de compras realizadas em estabelecimentos comerciais com o uso de maquininhas de cartão.
O grupo ainda realizava cancelamentos parciais das transações, em uma tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro e dar aparência regular às movimentações financeiras.
De acordo com a investigação, os valores obtidos de forma fraudulenta eram posteriormente distribuídos entre os envolvidos, caracterizando também a prática de lavagem de dinheiro.
Material apreendido será periciado
Os equipamentos e documentos recolhidos durante a operação serão submetidos à perícia e analisados pelos investigadores. A expectativa é que o conteúdo dos celulares, cartões e terminais de pagamento ajude a identificar a participação individual de cada suspeito.
A Polícia Civil também busca descobrir se outras pessoas participaram do esquema e se existem novas vítimas ou estabelecimentos envolvidos nas fraudes.
A investigação continua para identificar todos os integrantes da organização criminosa e esclarecer a extensão do esquema de estelionato e lavagem de dinheiro em São José dos Campos.