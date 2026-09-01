01 de setembro de 2026
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CAMPO DOS ALEMÃES

PM prende homem e apreende 1,7 kg de drogas em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões no Campo dos Alemães
Apreensões no Campo dos Alemães

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Campos dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (31). A ação resultou na apreensão de cerca de 1,7 kg de entorpecentes, dinheiro e anotações do tráfico.

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A ocorrência teve início por volta das 23h45, quando uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro e visualizou o suspeito. Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram com ele um eppendorf de cocaína e R$ 222 em notas fracionadas.

Ao ser questionado, ele confessou ser responsável pelo armazenamento e transporte de materiais ilícitos. Ele também revelou que guardava mais entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada dos policiais no imóvel, indicando o ponto exato onde o material estava escondido.

No local, a equipe apreendeu:

  • 796 embalagens de cocaína (1,385 kg)

480 embalagens de maconha (385 g)

  •  Um aparelho celular e um caderno com contabilidade do tráfico

    • O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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