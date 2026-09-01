Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Campos dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (31). A ação resultou na apreensão de cerca de 1,7 kg de entorpecentes, dinheiro e anotações do tráfico.
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A ocorrência teve início por volta das 23h45, quando uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro e visualizou o suspeito. Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram com ele um eppendorf de cocaína e R$ 222 em notas fracionadas.
Ao ser questionado, ele confessou ser responsável pelo armazenamento e transporte de materiais ilícitos. Ele também revelou que guardava mais entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada dos policiais no imóvel, indicando o ponto exato onde o material estava escondido.
No local, a equipe apreendeu:
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796 embalagens de cocaína (1,385 kg)
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480 embalagens de maconha (385 g)
Um aparelho celular e um caderno com contabilidade do tráfico
O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.