Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Campos dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (31). A ação resultou na apreensão de cerca de 1,7 kg de entorpecentes, dinheiro e anotações do tráfico.

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A ocorrência teve início por volta das 23h45, quando uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro e visualizou o suspeito. Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram com ele um eppendorf de cocaína e R$ 222 em notas fracionadas.