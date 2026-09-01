Um homem morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã desta terça-feira (1º), no bairro Jardim Anhembi, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço de atendimento de emergência.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 6h52 para uma ocorrência na rua Serra da Mantiqueira. As equipes foram até o endereço para prestar atendimento à vítima.