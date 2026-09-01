01 de setembro de 2026
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Homem morre após parada cardiorrespiratória na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã desta terça-feira (1º), no bairro Jardim Anhembi, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço de atendimento de emergência.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 6h52 para uma ocorrência na rua Serra da Mantiqueira. As equipes foram até o endereço para prestar atendimento à vítima.

Apesar dos procedimentos de emergência realizados no local, a Unidade de Suporte Avançado do serviço de saúde constatou o óbito.

A Polícia Militar permaneceu no endereço para preservar o local até a chegada da perícia técnico-científica, que realizou os trabalhos necessários para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

As autoridades não divulgaram informações adicionais sobre a vítima ou sobre o que teria provocado a parada cardiorrespiratória.

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