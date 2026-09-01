Uma adolescente de 17 anos, identificada como Clara Victória de Oliveira Palhares, morreu após ser esfaqueada na noite desta segunda-feira (31), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada.

Clara deu entrada na UPA Sul, no bairro Perequê-Mirim, por volta das 18h30, já sem vida. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava uma lesão profunda no peito provocada por arma branca.

De acordo com o registro policial, um homem levou a adolescente até a unidade de saúde em um Chevrolet Prisma prata. Ele teria informado aos funcionários que encontrou a jovem ferida em via pública e decidiu socorrê-la. Em seguida, deixou o local sob a justificativa de que precisava devolver o veículo.