Homens representaram 78,8% das vítimas de suicídio no estado de São Paulo em 2025. Dos 2.995 casos registrados no período, 2.360 ocorreram entre homens, segundo dados do Mapa da Segurança Pública 2026, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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O número de casos entre a população masculina também cresceu em relação ao ano anterior. Em 2024, foram 2.283 registros no estado, o que representa uma alta de 3,37% em 2025. Entre as mulheres, por outro lado, os números permaneceram praticamente estáveis, passando de 634 casos em 2024 para 632 em 2025.