O roteirista, comunicador e especialista em marketing Vitor Boarini, de 29 anos, afirma ter sido vítima de ataques homofóbicos nas redes sociais após publicar um vídeo em que critica o escritor e candidato à Presidência Augusto Cury (Avante).

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Natural de São José dos Campos e atualmente morador de Taubaté, Vitor decidiu tornar o caso público e registrou boletins de ocorrência contra os autores das ofensas.