A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o trecho do litoral entre Santos (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), que inclui o Litoral Norte de São Paulo. O alerta começa na madrugada desta quarta-feira (2), com previsão de ondas de 2,5 a 3 metros de altura, de direção sudoeste a sul.
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Ressaca marítima
A condição de ressaca está prevista a partir das 3h de quarta-feira e permanece até as 9h de quinta-feira (3).
Segundo a Marinha, a passagem de uma frente fria pela região deve provocar a piora das condições do mar e requer atenção de moradores e, principalmente, de pessoas que realizam atividades no mar.
Os avisos de mau tempo podem ser acompanhados pelo Serviço Meteorológico Marinho e pelos aplicativos Previsão Ambiental Marinha (PAM) e Boletim ao Mar, disponíveis para dispositivos Android e iOS.