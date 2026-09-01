A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o trecho do litoral entre Santos (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), que inclui o Litoral Norte de São Paulo. O alerta começa na madrugada desta quarta-feira (2), com previsão de ondas de 2,5 a 3 metros de altura, de direção sudoeste a sul.

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Ressaca marítima

A condição de ressaca está prevista a partir das 3h de quarta-feira e permanece até as 9h de quinta-feira (3).