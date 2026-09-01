01 de setembro de 2026
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Marinha emite alerta de ressaca com ondas de 3 m no Litoral Norte

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o trecho do litoral entre Santos (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), que inclui o Litoral Norte de São Paulo. O alerta começa na madrugada desta quarta-feira (2), com previsão de ondas de 2,5 a 3 metros de altura, de direção sudoeste a sul.

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Ressaca marítima

A condição de ressaca está prevista a partir das 3h de quarta-feira e permanece até as 9h de quinta-feira (3).

Segundo a Marinha, a passagem de uma frente fria pela região deve provocar a piora das condições do mar e requer atenção de moradores e, principalmente, de pessoas que realizam atividades no mar.

Os avisos de mau tempo podem ser acompanhados pelo Serviço Meteorológico Marinho e pelos aplicativos Previsão Ambiental Marinha (PAM) e Boletim ao Mar, disponíveis para dispositivos Android e iOS.

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